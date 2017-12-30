Россия учтет размещение американских комплексов ПРО в Японии

Москва будет учитывать в своем военном планировании размещение комплексов ПРО в Японии. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Японское правительство ранее приняло решение о размещении наземной системы ПРО "Aegis Ashore" ("Иджис Эшор") в целях защиты своей территории и граждан от угрозы баллистических ракет Северной Кореи.

По словам Рябкова, Токио давно втянут в создание азиатского сегмента глобальной системы ПРО США. "То есть технически и функционально развертываемые на японской территории комплексы идентичны американским. Причем именно тем, которые способны запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия", — говорится в заявлении заместителя министра, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создает для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании. Еще раз призываем японских коллег взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД", — подчеркнул Рябков.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что комплексы системы ПРО "Aegis Ashore" "оснащаются универсальными пусковыми установками, которые способны применять и ударные вооружения". Захарова подчеркнула, что это будет означать фактическое нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при содействии Японии.