Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор с главой МИД Мадагаскара

Министр иностранных дел Армении, председатель министерского совета Международной организации Франкофонии Эдвард Налбандян провел телефонный разговор с министром иностранных дел председательствующего в МОФ Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, собеседники коснулись вопросов двусторонней повестки, в частности, организации визитов на высоком уровне.

Главы МИД Армении и Мадагаскара подробно обменялись мнениями вокруг работ по подготовке предстоящего в Ереване саммита Международной организации Франкофонии.