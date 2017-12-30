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Министр иностранных дел Армении провел телефонный разговор с главой МИД Мадагаскара


Министр иностранных дел Армении, председатель министерского совета  Международной организации Франкофонии Эдвард Налбандян провел телефонный разговор с министром иностранных дел председательствующего в МОФ Мадагаскара Анри Рабари-Ндзака.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, собеседники коснулись вопросов двусторонней повестки, в частности, организации визитов на высоком уровне.

Главы МИД Армении и Мадагаскара подробно обменялись мнениями вокруг работ по подготовке предстоящего в Ереване саммита Международной организации Франкофонии.


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