14 тысяч нарушений режима прекращения огня: МО Республики Арцах подводит итоги 2017 года

Ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и Азербайджана в 2017 году можно условно разделить на две части. Первая половина минувшего года была отмечена напряженностью, размером используемого противником оружия и предпринимаемыми разведывательно-диверсионными попытками. Особенно стоит отметить разведывательно-диверсионными попытки противника 25 февраля, в районе 03:00-04: 00, сразу по двум направлениям - юго-восточном (Мартуни) и восточном (Акна), в ходе которых противник, используя специальные средства разминирования «Тропа», гранатометы и другое крупнокалиберное оружие, пошел в наступление.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АО НКР, прифронтовые подразделения Армии обороны, в том числе благодаря тому, что в 2016 году после апрельских военных действий вдоль всей линии фронта размещено оборудование видеонаблюдения, в обоих направлениях вовремя приметили продвижение азербайджанских диверсионных групп и отбросили их на исходные позиции. В результате грамотных и организованных действий армянских солдат,, отступающий противник оставил 5 трупов в нейтральной зоне, после чего официальный Баку был вынужден обратиться в Минскую группу ОБСЕ и Международный комитет Красного Креста с просьбой о посредничестве для организации работ по устранению последствий на нейтральной зоне.

Вторая половина 2017 года, за исключением июля и 23-24 октября, когда азербайджанские силы применили в различным участках линии соприкосновения применили гаубицу Д-30, пушки Д-44 и реактивные системы залпового огня TR-107, минометы и гранатометы различного калибра, противотанковый ракетный комплекс «СПАЙК», ситуация на передовой была относительно спокойной, и режим прекращения огня в основном был нарушен противником из автоматов.

В целом, по оперативным данным Армии обороны НКР, в 2017 году режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана нарушался 14.000 раз, в течение которых было произведено более 180 тысяч выстрелов в направлении армянских позиций. Кроме автоматов, вооруженные силы Азербайджана также использовали противотанковые ракеты (5 ракет), гаубицы Д-30 в 122-мм и пушки Д-44 в 85-мм (262 снаряда), реактивные системы залпового огня TR-107 (17 ракет), минометы в 60, 82 и 120 миллиметров (1042 снаряда) и различные типы гранатометов (571 снаряд).

В ходе 2017 года передовые подразделения Армии обороны уверенно осуществляли контроль над ситуацией по всей границе, с честью выполняя главную боевую задачу - обеспечить неприкосновенность границ Республики Арцах и мирную жизнь населения.