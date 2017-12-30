Моуринью летом планирует приобрести в «МЮ» двух полузащитников

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о планах летом приобрести двух игроков в линию полузащиты.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, португальский специалист намерен найти замену 36-летнему полузащитнику Майклу Кэррику, который почти не играет в нынешнем сезоне.

«Думаю, в следующем сезоне мы приобретём двух или трёх футболистов. Мы также потеряем двух или трёх игроков.

Если следующим летом мы приобретём полузащитника, он будет заменой Майклу Кэррику. Майкл – феноменальный игрок, который в этом сезоне ничего не мог нам дать.

Его карьера подходит к концу, поэтому, если следующим летом мы купим полузащитника, то не для усиления состава, а чтобы заменить Майкла Кэррика.

Так что, чтобы усилить нашу полузащиту, нам нужно будет купить двух игроков», – приводит слова Моуринью интернет-издание Goal.