Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами ЕАЭС

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее соответствующие законы подписали главы Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, тем самым, во всех странах евразийской «пятерки» завершился этап утверждения Договора Таможенного кодекса ЕАЭС высшими органами власти.

«В настоящее время уже получены уведомления о ратификации нового Таможенного кодекса от министерств иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана и России. В ближайшее время мы ожидаем аналогичный документ из Кыргызстана», – сообщил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов.

В соответствие с договоренностями глав государств, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза должен вступить в силу 1 января 2018 года и сменить действующий с 2010 года Таможенный кодекс Таможенного союза.