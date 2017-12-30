КНДР объявила о наращивании ядерной мощи

Северная Корея настроена на наращивание ядерной мощи. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) — рупора государства.

"Наша партия и государство, указывая путь нового года социалистической Кореи, заявляют свои принципиальные позиции. Мы будем наращивать оборонную мощь и способность к превентивному удару, стержнем которых являются ядерные силы, до тех пор, пока будет оставаться ядерная угроза и шантаж со стороны США и их приспешников", — передает ЦТАК.

В послании говорится об успешном испытании водородной бомбы, проведенном 3 сентября. Оно названо "великой победой", которая подняла Северную Корею на уровень "мировой ядерной державы".

"Благодаря тому что Корея, основываясь на идеях чучхе, крепко держит ядерный меч и защищает свою самостоятельность, справедливость и мир, в уходящем году была предотвращена ядерная война, угрожавшая миру", — говорится в сообщении.

Северная Корея 3 сентября заявила, что провела успешные испытания водородного боезаряда, предназначенного для межконтинентальных баллистических ракет. В Японии и Южной Кореи мощность взрыва оценили в 160 килотонн — в 10 раз сильнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Это было шестое ядерное испытание Пхеньяна. За неделю до этого КНДР запустила баллистическую ракету, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет Безопасности ООН единогласно ввел против КНДР новые санкции, которые значительно препятствуют экспортным и импортным возможностям Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим ограничений в XXI веке.