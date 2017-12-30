Первая леди Армении посетила проходящих лечение в Гематологическом центре имени профессора Р.О.Еоляна детей

В канун праздников Нового года и Рождества Первая леди Армении Рита Саргсян посетила детей, которые проходят лечение в Гематологическом центре имени профессора Р.О.Еоляна. Как сообщает Арменпресс, дети подготовили новогоднее представление для Первой леди. Они пели и танцевали. После представления дети украсили Рождественскую елку и загадали новогоднее желание.

10-летняя Арпине мечтает о том, чтобы печальные и долгие дни в больнице проходили так же радостно, как и новогодние праздники. Загадав такое желание, Арпине повесила игрушку на Рождественскую елку.

Первая леди Армении - лучший друг маленькой Арпине. Рита Саргсян всегда исполняет желания Арпине, которая в этом году мечтала о двухэтажной кровати. Первая леди подарила ей такую кровать в качестве новогоднего подарка.

«Арпине была самым тяжелым пациентом центра. Ей повезло, что министр здравоохранения России, которая является моим хорошим другом, посетила Армению, и поскольку Гематологический центр тогда еще ремонтировался, я попросила ее: придет день, и мы тоже сможем спасти жизнь маленького гражданина Россия, но сегодня нам нужна ваша помощь. Она выслушала и сказала, что готова помочь, и пригласила Арпине в Москву», - сказала Рита Саргсян.

Арпине проходит реабилитационный курс после двух серьезных операций.

В конце праздничного мероприятия детей посетили Дед Мороз и Снегурочка, которые прочитали письма детей. По инициативе Риты Саргсян, Дед Мороз и Снегурочка подарили детям подарки, о которых они мечтали.