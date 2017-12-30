В ближайшие дни на территории Армении ожидается погода без осадков

Министерство ЧС Армении сообщает, что 30-го декабря по положению на 11:30 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.

Как сообщает Арменпресс, на территории Армении днем 30-го и 31-го декабря, 3-го января ожидается погода без осадков. Ночью 31-го декабря, с 1-2 января время от времени ожидаются осадки. Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Ночью 31-го декабря и 1-го января температура воздуха повысится на 4-6 градусов, с 1-2 днем - понизится на 3-4 градуса.

На автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Организована работа оперативного штаба и оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими оперативными службами.

На пропускном пункте Верхнего Ларса есть 2 пункта обогрева, организованы жизнеобеспечение и работа комнаты матери и ребенка.

Проводятся мероприятия по информированию населения, в том числе по каналам радиосвязи.

В 08:30 из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия была получена информация о том, что с 29-30 декабря пропускной пункт Верхнего Ларса пересекло 2003 транспортных средств.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпились 350 грузовых автомобилей.