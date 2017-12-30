«Барселона» предложила пожизненный контракт Серхи Роберто

«Барселона» намерена сохранить полузащитника Серхи Роберто до конца его карьеры, в связи с чем предложила 25-летнему футболисту пожизненный контракт, сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com. В ответ на это агент Роберто выдвинул встречное предложение, которое каталонский клуб изучает.

«Существуют разногласия между желаниями клуба и игрока, но всё решаемо. Надеемся, что в ближайшие недели контракт будет продлён», – сообщил источник в стане сине-грантовых.

Серхи Роберто выступает за первую команду «Барселоны» с 2011 года. Действующее соглашение хавбека с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2019 года.