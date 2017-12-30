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Президент Армении подписал принятые Национальным Собранием законы


Президент Армении Серж Саргсян 30 декабря подписал принятые Национальным Собранием законы. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян, в частности, подписал:

  • закон Республики Армения “О предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье”,
  • закон о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения,
  • закон о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Республики Армения,
  • закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Армения,
  • закон о внесении изменений и дополнений в Кодекс административных правонарушений Республики Армения,
  • закон о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения,
  • закон о внесении изменений в закон Республики Армения «О социальной помощи»,
  • закон о внесении дополнений в закон Республики Армения «Об адвокатуре».



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