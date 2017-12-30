Председатель Национального Собрания Армении направил праздничное послание по случаю Нового года

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян направил праздничное послание по случаю Нового года. Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в послании говорится:

«Дорогие сограждане,

Примите, пожалуйста, мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю праздников Нового года и Рождества.

В эти минуты мы еще раз обобщаем наши мысли и чувства, сравниваем ожидания с действительностью, осознавая, что очень многое предстоит сделать. Мы все мечтаем о развитом, справедливом и безопасном государстве.

От нас зависит, какие ценные вещи мы создадим сейчас для поколений завтрашнего дня». Убежден, что наша любовь, привязанность и теплота к своей стране и друг другу достаточны для достижения национальных, семейных и личных целей. Таким образом, в 2018 году мы должны вместе отметить 100-летие провозглашения Первой Армянской Республики, а также 2800-летие столицы Еревана и 30-летие Арцахского движения.

Дорогие соотечественники,

Я еще раз поздравляю всех вас в Армении, Арцахе и Диаспоре и желаю вам здоровья, мира и процветания. Пусть Новый год принесет счастье и успех вашим семьям и родственникам.

С Новым годом и Рождеством!»