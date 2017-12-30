В США рассказали о планах коалиции по борьбе с ИГ в 2018 году

Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в наступающем году активизирует усилия, направленные на стабилизацию регионов, освобожденных от боевиков. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

Наша работа в следующем году потребует активизировать усилия, чтобы стабилизировать местности, освобожденные от ИГ", — сказал Макгерк в заявлении, обращенном к партнерам США по коалиции.

Макгерк отметил, что "сражения в Сирии все еще идут", ожидается, что операции по борьбе с ИГ "продолжатся в первом квартале 2018 года". "Основное внимание будет уделяться стабилизации, и США готовы оставаться в Сирии до тех пор, пока мы не будем уверены, что ИГ побеждено", — добавил он.

Ранее представитель коалиции полковник Райан Диллон заявил, что в Сирии и Ираке остаются около тысячи боевиков ИГ.