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Из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 10


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 11 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 28 и 29 декабря, раскрыто 10.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано 2 случая обнаружения наркотиков, раскрыто 5 случаев кражи, 2 случая мошенничества, по 1 случаю уклонения от уплаты налогов, контрабанды и незаконной вырубки деревьев. 
Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай грабежа.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 2 человека погибли, 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.




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