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На автодороге Степанцминда-Ларс  со стороны России столпилось 610 единиц транспортных средств


Министерство ЧС Армении сообщает, что 29-го декабря по положению на 20:00 часов на автодорогах Армении местами наблюдается гололедица.

На автодороге Сотк-Карвачар и на Варденяцском перевале местами наблюдается гололедица.

Как сообщает Арменпресс, согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для легковых автомобилей и автобусов, а для грузовых - закрыта.

Организована работа оперативного штаба и оперативных групп Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами.

На пропускном пункте Верхнего Ларса есть 2 пункта обогрева, организованы жизнеобеспечение и работа комнаты матери и ребенка.

Проводятся мероприятия по информированию населения, в том числе по каналам радиосвязи.

В 19:30 была получена информация из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, что 29-го декабря с 08:00 до 19:00 пропускной пункт Верхнего Ларса пересекло 1252 единиц транспортных средств.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России столпилось 610 единиц транспортных средств.


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