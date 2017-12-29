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Генрих Мхитарян вошел в список 20 самых дорогих футболистов английской Премьер- лиги


В Британии составили список 20 самых дорогих футболистов английской Премьер-лиги, где больше всех в неделю зарабатывает французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба – 290 тыс. фунтов.

Армянский футболист, тоже игрок МЮ Генрих Мхитарян разделяет 18-19 места с игроком «Арсенала» Месутом Озилом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на The Sun, армянский футболист получает в британском клубе 140 тыс фунтов.




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