Мэр Еревана Тарон Маргарян провел заключительное рабочее совещание года, в рамках которого были обсуждены вопросы, связанные с должной организацией работ соответствующих сфер и служб в праздничные дни.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, заместителям мэра и руководителям административных районов, участвующим в совещании, мэр поручил установить дежурство и следить за работой соответствующих служб.

Принимая во внимание активное передвижение жителей и гостей столицы в праздничные дни, мэр Тарон Маргарян поручил установить строгий контроль за работой общественного транспорта.

В праздничные дни, с целью обеспечения оперативной реакции на вопросы, волнующие население, ответственным лицам поручено обеспечить дежурство в службах «Горячая линия». Коммунальным службам, оперативному штабу и компании «Санитек» поручено обеспечить должную организацию вывоза мусора.

С целью обеспечения бесперебойной работы служб жизнеобеспечения мэр поручил координирующим ответственным лицам работать в тесном сотрудничестве с компаниями «Ереван джур», «Ереван газ» и «Электрические сети Армении» и в случае аварийных ситуаций оперативно решать проблемы.