В мэрии Еревана состоялся предновогодний прием

В рамках организованного в мэрии Еревана приема, в котором приняли участие члены Совета старейшин Еревана, представители аппаратов мэрии и административных районов, а также структур, находящихся в ведомстве мэрии, мэр Тарон Маргарян подвел итоги 2017 года и поздравил присутствующих с наступающими праздниками. Об этом сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана.

«По традиции в преддверии Нового года мы подводим итоги уходящего года. В повседневной жизни трудно увидеть масштаб проделанной работы и оценить все те достижения, которые, однозначно, являются результатом нашей совместной и последовательной работы, преданности каждого из нас и заботливого отношения. Должны отметить, что за последние годы у Еревана было много достижений.

Убежден, что сегодня каждый из вас испытывает чувство гордости за то, что благодаря также и его преданной работе Ереван во всем мире известен как безопасный, удобный, пропорционально развивающийся, добрый и гостеприимный город, за что и сердечно благодарен вам. Нам помогали и содействовали также различные ведомства, за что от своего имени и от имени аппарата благодарю вас всех и убежден в том, что вместе мы продолжим осуществлять программы, направленные на развитие Еревана. Ереванцы ожидают от нас большего и мы, удвоив наши усилия, должны сделать большее, и это мы закрепили также в пятилетней программе развития Еревана.

Для нашего города 2018 год будет юбилейным, будем отмечать 2800-летие основания Еревана. Уверен, что мы вместе сделаем все возможное, чтобы в течении всего года с гордостью и достойно представить миру наш Ереван и теплоту гостеприимства ереванца.

Уважаемые коллеги, от всего сердца поздравляя с наступающим Новым годом и Рождеством, желаю вам и вашим семьям многочисленных успехов и достижений, а также сил и энергии для того, чтобы продолжили развивать наш любимый город», - подчеркнул Тарон Маргарян.

В рамках праздничного приема, за высокие показатели по результатам оценки деятельности административных районов Еревана, почетными грамотами мэра Еревана награждены, занявшие первое место аппараты административных районов Шенгавит и Давташен, аппарат административного района Аван, занявшего второе место и административного района Малатия-Себастия, занявшего третье место.

По случаю новогодних и рождественских праздников, по решению мэра Еревана, за эффектную реализацию рабочих программ 2017 года, начальник операционного отдела финансового управления аппарата мэрии Кристине Аветисян награждена Золотой медалью мэра Еревана.

За эффективную деятельность, а также многолетний и добросовестный труд, Золотой медалью мэра Еревана награжден также агроном ООО «Каначапат Малатия» Григор Василян.

За эффективную и добросовестную работу в 2017 году ряд сотрудников аппарата мэрии, а также находящихся в ведомстве мэрии структур награждены почетными и благодарственными грамотами мэра Еревана.