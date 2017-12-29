Эдвард Налбандян посетил воинскую часть Вооруженных сил Республики Армения

Министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян 29-го декабря посетил N-скую воинскую часть Вооруженных сил Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, поздравив военнослужащих с наступающими новогодними и рождественскими праздниками, Эдвард Налбандян пожелал военнослужащим здоровья, крепкого духа, голубого неба и доброй службы.

В ходе беседы с военнослужащими министр иностранных дел рассказал об усилиях Армении по урегулированию Нагорно Карабахского конфликта и ответил на многочисленные вопросы присутствующих.

Обращаясь к офицерскому составу и солдатам воинской части, глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что неся службу в самой состоявшейся и боеспособной армии региона, они вносят свой неоценимый вклад в обеспечение мира и безопасности Армении.