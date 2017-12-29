В атаке на церковь под Каиром погибли девять и ранены 10 человек

Девять человек погибли и 10 получили ранения в пятницу в результате атаки на церковь Мар-Мина под Каиром. Как передает Арменпресс, об этом передает новостной портал Al-Watan со ссылкой на официальные данные министерства здравоохранения Египта.

В числе погибших - четверо охранявших храм полицейских и пятеро гражданских.

Утром была совершена попытка вооруженного нападения на христианский храм в Хелуане. По имеющимся данным, в атаке участвовали пятеро террористов, в том числе один - с закрепленной на теле взрывчаткой. В ходе перестрелки, длившейся около 10 минут, погибли стражи порядка.

Ранее сообщалось, что трое нападавших были уничтожены. Прибывшие на место происшествия саперы обезвредили на теле одного из боевиков взрывное устройство. Поступает информация о поимке одного из сообщников.