Президент Республики Арцах посетил населенный пункт Мехакаван Гадрутского района

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 29 декабря посетил населенный пункт Мехакаван Гадрутского района и принял участие в торжественной церемонии сдачи в эксплуатацию нового многоквартирного здания для военнослужащих Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Бако Саакян подчеркнул, что улучшение социально-бытовых условий военнослужащих и впредь будет в центре внимания властей.

Затем Саакян присутствовал на организованном в Мехакаване новогоднем праздничном мероприятии.

Президент Республики Арцах поздравил всех с наступающими праздниками и пожелал им мира, здоровья, счастья и всех благ.