Компания Google прекратила продажи планшета Pixel C

Компания Google на этой неделе прекратила продажу через свой официальный интернет-магазин планшета Pixel C. Вышедший два года назад гаджет больше продаваться не будет, подтвердила компания, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Как это часто бывает с устройствами, которые были выпущены несколько лет назад, мы снимаем Pixel C с продажи. Тем не менее, мы намерены продолжать поддерживать его и выпускать обновления. Речь идет, в том числе, и о новой версии [операционной системы] Android 8.0", - говорится в заявлении Google для СМИ.





