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Израиль поразил две позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел


Армия обороны Израиля поразила в пятницу две позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в поступившем в пятницу в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы армии обороны Израиля.

"В ответ на запущенные в сторону Израиля ракеты танки и самолеты Армии обороны Израиля поразили в северной части сектора Газа две позиции, принадлежащие террористической организации ХАМАС", - указали военные.

Ранее в пятницу в сторону еврейского государства с территории приморского палестинского анклава были запущены по меньше мере три ракеты. Две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.



 




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