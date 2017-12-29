Израиль поразил две позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Армия обороны Израиля поразила в пятницу две позиции ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в поступившем в пятницу в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы армии обороны Израиля.

"В ответ на запущенные в сторону Израиля ракеты танки и самолеты Армии обороны Израиля поразили в северной части сектора Газа две позиции, принадлежащие террористической организации ХАМАС", - указали военные.

Ранее в пятницу в сторону еврейского государства с территории приморского палестинского анклава были запущены по меньше мере три ракеты. Две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.





