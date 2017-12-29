Новый год в Москве будет самым бесснежным за 68 лет

Грядущий Новый год в Москве будет самым бесснежным за последние 68 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу.

Он рассказал, что 31 декабря пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет, в основном в ночные часы и утром 31 декабря, небольшой снег, примерно 3-5 миллиметров. Температура утром составит около нуля градусов, днем 0… плюс 2 градуса.

В новогоднюю ночь, по словам специалиста, будет облачно, без существенных осадков.