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Новый год в Москве будет самым бесснежным за 68 лет


Грядущий Новый год в Москве будет самым бесснежным за последние 68 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу.

Он рассказал, что 31 декабря пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет, в основном в ночные часы и утром 31 декабря, небольшой снег, примерно 3-5 миллиметров. Температура утром составит около нуля градусов, днем 0… плюс 2 градуса.

В новогоднюю ночь, по словам специалиста, будет облачно, без существенных осадков.

 

 

 




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