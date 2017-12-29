Вооруженный мужчина напал на церковь коптов близ Каира

Вооруженный человек открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира, передает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, oтмечается, что стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего, который пытался взять штурмом здание церкви. По информации телеканала, трое сотрудников полиции в результате нападения погибли.

Копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. Так, в апреле в результате взрывов у двух церквей погибли более 40 человек. В мае жертвами нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, стали более 30 человек.

В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно это копты.