Из сектора Газа запустили три ракеты по Израилю

Три ракеты были запущены в пятницу из сектора Газа по территории Израиля, две из них перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в поступившем в пятницу в представительство ТАСС официальном коммюнике пресс-службы армии обороны Израиля.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев (южная часть Израиля - прим. ТАСС) был идентифицирован запуск трех ракет из сектора Газа, две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в документе.





