Пожилая пара из Австралии выиграла в лотерею роскошный особняк

В Австралии объявили победителей популярной лотереи RSL Art Union. Как сообщает Bendigo Advertiser, роскошный особняк за 4,1 миллиона австралийских долларов достался пожилой паре.

Из соображений безопасности настоящие имена победителей не разглашаются. Им дали псевдонимы Кен и Маргарет Райт. Пара купила лотерейные билеты в качестве подарка на Рождество. Когда им сообщили о выигрыше, они сначала не поверили и несколько раз переспрашивали, правда ли это, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Особняк, который они получили, располагается на побережье в штате Квинсленд. В нем обустроены несколько квартир и пентхаус. Годовой доход от сдачи в аренду квартир, по подсчетам организаторов розыгрыша, составит около 200 тысяч австралийских долларов.