СМИ: в Китае открыли первую фотоэлектрическую дорогу протяженностью более километра

Первый покрытый фотоэлектрическими панелями участок трассы протяженностью 1,12 км был открыт для автомобилей в китайском городе Цзинань (административный центр провинции Шаньдун, Восточный Китай). Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

По уточненным данным, площадь фотоэлектрического покрытия достигает 5875 кв. м. Согласно расчетам организаторов проекта, пиковая мощность этого отрезка трассы составит 817,2 кВт, что позволит ему ежегодно вырабатывать около 1 млн киловатт-часов электроэнергии. Как утверждают разработчики, передача этой энергии в сеть позволит зарабатывать по меньшей мере 100 юаней (около $15) с каждого квадратного метра покрытия.

По данным организаторов проекта, с экономической точки зрения солнечные панели не уступают привычным бетону и асфальту. Они могут выдержать движение всех видов транспорта, а срок их службы составляет 20 лет.

Первая автотрасса с фотоэлектрическими панелями была построена во Франции - ее длина составила 1 км.





