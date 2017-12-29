Спортивный 2017: победы, поражения и новые достижения

К концу года мы обычно пытаемся подсчитать достижения и упущения, делаем выводы и обещаем ебе начать новый год, освободившись от ошибок старого.

«Арменпресс» подводит спортивные итоги года.

Январь, февеаль, март

Первый спортивный успех уходящего года – бронзовая медаль лыжника Сеергея Микаэляна на Универсиаде.

Главным реенером сборной Армении по баскетболу стал Никша Бавцевич.

Лилит Мкртчян стала вице-чемпионкой Европы по стрельбе.

Артур Товмасян победил на розыгрыше Кубка мира по гимнастике, Артур Давтян завоевал серебряную и бронзовую медали по различным дисциплинам.

Апрель, май, июнь

Мужская и женская сборные Армении по тяжелой атлетике завоевали множество медалей на первенстве Европы: Сона Погосян и Татев Акопян завоевали бронзовые медали, Гор Минасян – серебряную, Рубен Алексанян – бронзовую, Симон Мартиросян – золотую.

Арутюн Мердинян стал бронзовым призером на первенстве Европы по гимнастике.

Борцы вольного стиля Володя Франгулян, Григор Григорян, Леван Берианидзе и Георгий Кетоев стали бронзовыми призерами на первенстве Европы. Олимпийский чемпион Артур Алексанян также стал бронзовым призером на первенстве Европы.

Генрих Мхитарян, в составе «Манчестер Юнайтед», стал победителем Европейской лиги футбола. Он сталавтором гола в финале и был назван лучшим игроком финала.

Левон Аронян победил в турнире Norway chess.

Боксер Ованес Бачков стал чемпионом Европы.

Июль, август, сентябрь

Сборная Армении по баскетболу среди женщин в возрасте до 16 лет стала чемпионом Европы в дивизионе C.

Артур Алексанян стал трижды чемпионом мира по греко-римской борьбе. Максим Манукян также стал чемпионом мира по греко-римской борьбе.

В Универсиаде тяжелоатлет Андраник Карапетян стал серебряным призером, Симон Мартиросян и Гор Минасян, а также гимнаст Артур Товмасян стали чемпионами Универсиады.

Леван Берианидзе и Георгий Кетоев стали бронзовыми призерами на первенстве мира по борьбе.

Боксер Ованес Бачков стал бронзовым призером на первенстве мира.

Левон Аронян победил в турнире на Кубок мира.

Сборная Армении по тяжелой атлетике была дисквалифицирована на год и не смогла участвовать в чемпиоанте мира.

Октябрь, ноябрь, декабрь

Мужская и женская молодежные сборные Армении по тяжелой атлетике завоевали множество медалей на первенстве Европы: Сона Погосян, Арпинэ Даллалян, Каруш Гукасян, Андраник Карапетян, Гор Минасян, Симон Мартиросян стали чемпионами Европы среди молодежи.

Велосипедист Эдгар Степанян стал серебряным призером на розыгрыше Кубка мира.

Шахматист Мануэль Петросян стал вице-чемпионом мира среди юношей в возрасте до 20 лет.

Аккредитованные в министерстве журналисты выбрали 10 лучших спортсменов из представленного министерством спорта и по делам молодежи Армении списка из 25 спортсменов. Проходило также SMS-голосование.

Топ-10 спортсменов 2017 года:

Генрих Мхитарян, 9897.62

Артур Алексанян, 7686.50

Левон Аронян, 6148,59

Григор Мхитарян, 4568.93

Максим Манукян 4377.62

Ованес Бачков, 3953.65

Симон Мартиросян, 3683.72

Эдгар Степанян, 2503.92

Артур Товмасян, 2485.95

Тигран Киракосян, 2196.90

Церемония награждения 10 лучших спортсменов Армении 2017 года состоялась 27 декабря.