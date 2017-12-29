В Саудовской Аравии построят плавучую оперу

Власти Саудовской Аравии объявили о планах построить культурный центр, частью которого станет плавучая опера. Как сообщает Admagazine реализация проекта намечена на 2020 год. Здание должно появится в Джидде, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Предполагается, что оперная площадка будет находиться в центре большого комплекса, построенного на искусственном острове. Объем средств, необходимых для строительства, пока не определен.