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Американцы установили рекорд неблагодарности


Официальные представители службы доставки UPS сообщили, что в принятый в США Национальный день возврата (National Returns Day), в магазины будет возвращено до 1,4 миллиона рождественских подарков, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В этот раз День возврата приходится на 3 января 2018 года. Согласно местной практике, подарки вручают с чеком. В случае, если презенты не понравились или не подошли, их можно вернуть и получить деньги. Показатель возврата увеличится на 8 процентов сравнительно с 2016 годом и станет рекордным в истории National Returns Day.

Как отмечает коммерческий директор UPS Алан Гершенхорн, возвраты проводятся как в оффлайновые универмаги, так и в интернет-магазины. В 2017 году UPS ввел специальное бесплатное приложение, облегчающее возврат для интернет-магазинов.

«Программы возврата — проявление лояльности к клиенту и в настоящее время — неотъемлемая часть любой успешной программы интернет-торговли. Службы доставки всегда рады поддержать любые инновации в сфере торговли и помочь в возврате» — подчеркнул он.

 

 




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