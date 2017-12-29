Додон: решение о выходе Молдавии из СНГ станет серьезным ударом по торговле и мигрантам

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что выход республики из СНГ серьезно ударит по экспорту страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это решение парламент может принять без президента, так как нет необходимости что-то подписывать. Это серьезный удар по нашему экспорту и нашим мигрантам. Моя задача - сделать все возможное, чтобы этого не допустить", - отметил глава республики в интервью, которое опубликовал в пятницу телеканал "НТВ-Молдова".

На прошлой неделе глава республики сообщил ТАСС, что в кулуарах парламента радикально настроенные депутаты из правящей коалиции хотят поставить вопрос о выходе страны из СНГ.





