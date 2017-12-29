СМИ: Турция и Россия подписали соглашение о кредите на покупку С-400
Турция и Россия подписали в пятницу кредитное соглашение о покупке комплексов С-400. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Haber Turk.
Подписание соглашения прошло в Анкаре.
Ранее газета Hurriyet сообщила, что часть суммы за комплексы Анкара оплатит самостоятельно, а на другую часть возьмет кредит у Москвы. Причем он будет не в долларах, а в рублях.
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