Обнаружен опасный эффект алкогольного опьянения

Употребление спиртных напитков приводит к более яркому проявлению расистских, гомофобных и других убеждений. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета (Великобритания). Состояние опьянения способствует агрессивным высказываниям и насилию в отношении других людей. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследователи провели опрос среди жителей городов Кардиффа, Блэкберна и Лестера, в которых проживает многокультурное, полиэтническое и многоконфессиональное население. 18,5 процента респондентов сообщили, что подвергались нападению со стороны тех, кто придерживался предубежденных взглядов, при этом подавляющее большинство агрессоров находилось в состоянии алкогольного опьянения.