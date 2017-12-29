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В Парке Горького поставили зеркальную елку


В московском Парке Горького установили зеркальную елку. Она расположена около главного входа. Согласно идее авторов, две половины конструкции символизируют единение людей. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Это не просто елка, это арт-объект, который всегда с идеей, со смыслом. И в этом году я могу сказать, что она самая масштабная за всю историю парка. Если к ней присмотреться повнимательнее, то будет видно, что верх елки тяжелее, чем нижняя часть», — рассказала директор парка Марина Люльчук.

 

 

 




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