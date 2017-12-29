«Арменпресс» подводит экономические итоги года
От формирования нового правительства – до инвестиций, высокие показатели экономической активности, прогнозы роста, подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС: уходящий год был полон событий в экономике. «Арменпресс» подводит экономические итоги года.
С целью повышения экономической активности между Арменией и арабскими странами, весной этого года в Абу-Даби состоялся экономический форум с участием президента Армении Сержа Саргсяна.
22 марта в Абу-Даби состоялся бизнес-форум, цель которого – представление инвестиционной привлекательности Армении, а также привлечение в страну капитала предпринимателей из ОАЭ, что взаимовыгодно для развития экономик обеих стран.
С целью организации форума состоялось сотрудничество с торговой палатой ОАЭ. Для представления потенциальным инвесторам отобраны пять сфер: это сельское хозяйство – скотоводство, энергетика, туризм, здравоохранение, фармацевтика, а также, по предложению армянской стороны, информационные технологии. Будет детально представлен отмеченный в данных сферах прогресс Армении.
Другая важная сфера – это туризм. Жители ОАЭ отправляются отдыхать в Ливан, однако из-за нестабильной ситуации в регионе в настоящее время они предпочитают Хорватию, Боснию-Герцеговину, Грузию. В этом плане Армения на самом деле становится интересной, привлекательной страной, поскольку у нас благоприятные природно-климатические условия, чистый воздух, зеленые территории, надежная среда, современные вечерние развлекательные заведения, а также многовековая история. Армения планирует наладить сотрудничество и по другим направлениям: фармацевтике, обработке алмазов, недвижимости, транспорту, финансовой сфере.
26-28 апреля в столице Объединенных Арабских Эмиратов – в Абу-Даби – проводилась выставка «Middle East Food».
В ней участвовали около 30 стран, в том числе и Армения. По инициативе посольства РА в ОАЭ и Армянского агентства развития Армения была представлена на выставке следующими компаниями - «Glass World», «Konser», «Dilijan Frolova», «Noyan», «Eurocup» и «Euroterm».
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с официальным двухдневным визитом в Ереван. В течение двух дней, 24 и 25 октября, в Ереване прошли российско-армянские переговоры и заседание Евразийского межправительственного совета.
При участии более 3-х десятков предпринимателей армянской Диаспоры РФ и в присутствии премьер-министра Армении Карена Карапетяна сегодня был дан официальный старт деятельности не общественному договорно-инвестиционному фонду «Клуб инвесторов Армении». 25 января текущего года представители круга российских предпринимателей армянского происхождения распространили заявление относительно поддержки проведения в Армении процесса глубоких реформ и участия в совместных с правительством РА инициатив и бизнес-программ.
«Клуб инвесторов Армении» - зарегистрированный Центральным банком Армении первый необщественный договорно-инвестиционный фонд в нашей стране, цель которого заключается в том, чтобы вовлечением внутренних и внешних частных финансовых средств способствовать развитию важных для экономики Армении сфер – производство альтернативной энергии, энергетики и туристических инфраструктур, горнодобывающая промышленность, перерабатывающая промышленность и т.д. Подобные фонды играют важную роль в развитии отраслей экономики.
Управляет фондом ООО “Фора Капитал”, который будет осуществлять деятельность в виде участия капитала новых и уже действующих компаний, приобретения акций и недвижимости, и т.д. Присоединить могут любые юридические и физические лица, что, исходя из характера фонда, должно быть утверждено советом директоров ООО “Фора Капитал”. Согласно Закону РА “Об инвестиционном фонде”, число участников не может превышать 49.
К 24-летию национальной валюты Армении - драма, Центральный Банк РА презентовал композитные (гибридные) коллекционные банкноты «Ноев ковчег» номиналом 500 драмов и проекты эскизов денег третьего поколения, которые войдут в обращение с 22 ноября 2018 года.
Банкнота напечатана на высококачественном сырье HybridT, и состоит из трех слоев - хлопкового с двух сторон покрытого полиэстером. Размер 500-драмовой банкноты - 140мм X 76 мм. Банкнота оснащена передовыми степенями защиты, которые будут использованы и для денег 3-го поколения.
В ходе презентации эскизов денег 3-го поколения были представлены следующир эскизы: на банкноте достоинством 1000 драмов будет изображен армянский поэт Паруйр Севак, 2000 драмов - девятый чемпион мира по шахматам Тигран Петросян, 5000 драмов - американский писатель армянского происхождения Вильям Сароян, 10000 драмов - великий композитор Комитас, 20000 драмов - известный маринист Ованнес (Иван) Айвазовский, 50000 драмов - основатель Армянской Апостольской Церкви св. Григорий Просветитель. 100 000-драмовая купюра не вошла в список 3-го поколения и выйдет из обращения (по мере износа) ввиду отсутствия спроса.
Самым значимым событием года стало подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.
24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.
В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.
В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.
В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..
Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.
Правительство Армении 3-го августа приняло решение о создании государственного закрытого акционерного общества " Свободная экономическая зона Мегри". По оценкам Минэкономики, эксплуатация СЭЗ позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест и увеличить экспорт из Армении на 30%. Основной целью создания СЭЗ является развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией. Общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в $32 млн., из которых $28 млн. – капитальные расходы. Строительство СЭЗ на границе с Ираном является одной из приоритетных инвестиционных программ министерства и предусматривает создание свободной экономической зоны с площадью в 10-15 га, с возможностью последующего расширения до 45-50 га. Свободная экономическая зона создана по инициативе правительства РА, и 15 декабря был дан официальный старт деятельности СЭЗ, которую планируется застроить в 2 этапа. На первом этапе созданы необходимые минимальные инфраструктуры и условия для старта деятельности СЭЗ и организации работы с заинтересованными в деятельности СЭЗ компаниями на месте. На втором этапе планируется расширение территории деятельности и инфраструктур СЭЗ на 70 га с созданием условий для осуществления бизнеса. Из вышеуказанных территорий около 50 га будет предоставлено для деятельности эксплуатантов, 10 га – для логистических и складских территорий, остальные территории – для офисных и иных услуг.
Макроэкономические показатели и финансово-кредитная политика
За январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель экономической активности в Армении увеличился на 7,3%. За январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы строительства выросли на 0,3%, составив 324 млрд 558 млн драмов. Объемы производства электроэнергии выросли на 4.9%. Объемы услуг (без торговли) вырос на 14,2%, составив 1 трлн 311 млрд 188.4 млн драмов, а в валовом продукте сельского хозяйства имеется спад на 3,9%, составив 811 млрд 713.8 млн драмов. Индекс потребительских цен вырос на 0,8%, а индекс цен на промышленные товары вырос на 3.9%. Торговый оборот вырос на 14.4%, составив 2 трлн 272 млрд 476.9 млн драмов.
В 2017-м году ЦБ Армении продолжал осуществлять стимулирующую политику. С 2015 года ставка рефинансирования понижалась 12 раз, сейчас она равна 6%. По положению на ноябрь 2017-го года, ставки по кредитам в коммерческих банках равны 13.50%, по вкладам - 8.56%.
Ани Назарян