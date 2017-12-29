От формирования нового правительства – до инвестиций, высокие показатели экономической активности, прогнозы роста, подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС: уходящий год был полон событий в экономике. «Арменпресс» подводит экономические итоги года.

Проведение в Абу-Даби инвестиционного форума Армения-ОАЭ

С целью повышения экономической активности между Арменией и арабскими странами, весной этого года в Абу-Даби состоялся экономический форум с участием президента Армении Сержа Саргсяна.

22 марта в Абу-Даби состоялся бизнес-форум, цель которого – представление инвестиционной привлекательности Армении, а также привлечение в страну капитала предпринимателей из ОАЭ, что взаимовыгодно для развития экономик обеих стран.

С целью организации форума состоялось сотрудничество с торговой палатой ОАЭ. Для представления потенциальным инвесторам отобраны пять сфер: это сельское хозяйство – скотоводство, энергетика, туризм, здравоохранение, фармацевтика, а также, по предложению армянской стороны, информационные технологии. Будет детально представлен отмеченный в данных сферах прогресс Армении.

Другая важная сфера – это туризм. Жители ОАЭ отправляются отдыхать в Ливан, однако из-за нестабильной ситуации в регионе в настоящее время они предпочитают Хорватию, Боснию-Герцеговину, Грузию. В этом плане Армения на самом деле становится интересной, привлекательной страной, поскольку у нас благоприятные природно-климатические условия, чистый воздух, зеленые территории, надежная среда, современные вечерние развлекательные заведения, а также многовековая история. Армения планирует наладить сотрудничество и по другим направлениям: фармацевтике, обработке алмазов, недвижимости, транспорту, финансовой сфере.

26-28 апреля в столице Объединенных Арабских Эмиратов – в Абу-Даби – проводилась выставка «Middle East Food».

В ней участвовали около 30 стран, в том числе и Армения. По инициативе посольства РА в ОАЭ и Армянского агентства развития Армения была представлена на выставке следующими компаниями - «Glass World», «Konser», «Dilijan Frolova», «Noyan», «Eurocup» и «Euroterm».

Официальный визит Дмитрия Медведева и заседание межправительственного совета ЕАЭС в Ереване

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с официальным двухдневным визитом в Ереван. В течение двух дней, 24 и 25 октября, в Ереване прошли российско-армянские переговоры и заседание Евразийского межправительственного совета.

Формирование «Клуба ибвесторов Армении» и заявка о первых крупных проектах

При участии более 3-х десятков предпринимателей армянской Диаспоры РФ и в присутствии премьер-министра Армении Карена Карапетяна сегодня был дан официальный старт деятельности не общественному договорно-инвестиционному фонду «Клуб инвесторов Армении». 25 января текущего года представители круга российских предпринимателей армянского происхождения распространили заявление относительно поддержки проведения в Армении процесса глубоких реформ и участия в совместных с правительством РА инициатив и бизнес-программ.

«Клуб инвесторов Армении» - зарегистрированный Центральным банком Армении первый необщественный договорно-инвестиционный фонд в нашей стране, цель которого заключается в том, чтобы вовлечением внутренних и внешних частных финансовых средств способствовать развитию важных для экономики Армении сфер – производство альтернативной энергии, энергетики и туристических инфраструктур, горнодобывающая промышленность, перерабатывающая промышленность и т.д. Подобные фонды играют важную роль в развитии отраслей экономики.

Управляет фондом ООО “Фора Капитал”, который будет осуществлять деятельность в виде участия капитала новых и уже действующих компаний, приобретения акций и недвижимости, и т.д. Присоединить могут любые юридические и физические лица, что, исходя из характера фонда, должно быть утверждено советом директоров ООО “Фора Капитал”. Согласно Закону РА “Об инвестиционном фонде”, число участников не может превышать 49.

Представление банкнот третьего поколения

К 24-летию национальной валюты Армении - драма, Центральный Банк РА презентовал композитные (гибридные) коллекционные банкноты «Ноев ковчег» номиналом 500 драмов и проекты эскизов денег третьего поколения, которые войдут в обращение с 22 ноября 2018 года.

Банкнота напечатана на высококачественном сырье HybridT, и состоит из трех слоев - хлопкового с двух сторон покрытого полиэстером. Размер 500-драмовой банкноты - 140мм X 76 мм. Банкнота оснащена передовыми степенями защиты, которые будут использованы и для денег 3-го поколения.

В ходе презентации эскизов денег 3-го поколения были представлены следующир эскизы: на банкноте достоинством 1000 драмов будет изображен армянский поэт Паруйр Севак, 2000 драмов - девятый чемпион мира по шахматам Тигран Петросян, 5000 драмов - американский писатель армянского происхождения Вильям Сароян, 10000 драмов - великий композитор Комитас, 20000 драмов - известный маринист Ованнес (Иван) Айвазовский, 50000 драмов - основатель Армянской Апостольской Церкви св. Григорий Просветитель. 100 000-драмовая купюра не вошла в список 3-го поколения и выйдет из обращения (по мере износа) ввиду отсутствия спроса.

Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС

Самым значимым событием года стало подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.

Старт Свободной экономической зоны «Мегри»

Правительство Армении 3-го августа приняло решение о создании государственного закрытого акционерного общества " Свободная экономическая зона Мегри". По оценкам Минэкономики, эксплуатация СЭЗ позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест и увеличить экспорт из Армении на 30%. Основной целью создания СЭЗ является развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией. Общая стоимость строительства СЭЗ в Мегри оценивается в $32 млн., из которых $28 млн. – капитальные расходы. Строительство СЭЗ на границе с Ираном является одной из приоритетных инвестиционных программ министерства и предусматривает создание свободной экономической зоны с площадью в 10-15 га, с возможностью последующего расширения до 45-50 га. Свободная экономическая зона создана по инициативе правительства РА, и 15 декабря был дан официальный старт деятельности СЭЗ, которую планируется застроить в 2 этапа. На первом этапе созданы необходимые минимальные инфраструктуры и условия для старта деятельности СЭЗ и организации работы с заинтересованными в деятельности СЭЗ компаниями на месте. На втором этапе планируется расширение территории деятельности и инфраструктур СЭЗ на 70 га с созданием условий для осуществления бизнеса. Из вышеуказанных территорий около 50 га будет предоставлено для деятельности эксплуатантов, 10 га – для логистических и складских территорий, остальные территории – для офисных и иных услуг.

Макроэкономические показатели и финансово-кредитная политика

За январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, показатель экономической активности в Армении увеличился на 7,3%. За январь-ноябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объемы строительства выросли на 0,3%, составив 324 млрд 558 млн драмов. Объемы производства электроэнергии выросли на 4.9%. Объемы услуг (без торговли) вырос на 14,2%, составив 1 трлн 311 млрд 188.4 млн драмов, а в валовом продукте сельского хозяйства имеется спад на 3,9%, составив 811 млрд 713.8 млн драмов. Индекс потребительских цен вырос на 0,8%, а индекс цен на промышленные товары вырос на 3.9%. Торговый оборот вырос на 14.4%, составив 2 трлн 272 млрд 476.9 млн драмов.

В 2017-м году ЦБ Армении продолжал осуществлять стимулирующую политику. С 2015 года ставка рефинансирования понижалась 12 раз, сейчас она равна 6%. По положению на ноябрь 2017-го года, ставки по кредитам в коммерческих банках равны 13.50%, по вкладам - 8.56%.

Ани Назарян