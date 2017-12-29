СМИ: председатель КНР призвал в 2018 году обеспечить стабильность и продвигать реформы

Обеспечивать в 2018 году стабильность, продвигать реформы, предотвращать риски призвал 29 декабря председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступивший на новогоднем чаепитии с членами Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) - главного совещательного органа в политической системе КНР. Вместе с ним, сообщает китайское телевидение, в мероприятии участвовали премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и другие члены высшего руководства страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В 2018 году мы должны будем всесторонне претворить в жизнь дух XIX съезда Компартии Китая, взяв в качестве руководства идеи о новой эпохе социализма с китайской спецификой, твердо придерживаясь [лозунга] "стремиться к прогрессу в стабильности" в качестве лейтмотива в работе, в опоре на единое планирование продвигая устойчивый рост, стимулируя реформы, перенастраивая структуры, улучшая жизнь народа, предотвращая риски по всем направлениям работы, стимулируя дальнейшее здоровое развитие социально-экономической сферы", - сказал Си Цзиньпин.

"Мы должны реальными реформенными делами встретить 40-летие политики реформ и внешней открытости, продолжая отважно двигаться по великой дороге реформ и внешней открытости", - призвал китайский лидер. Он подчеркнул важность продолжения политики "одна страна - две системы" и "гонконгцы управляют Гонконгом", "жители Макао управляют Макао", а также политики самоуправления этих территорий. В отношениях с Тайванем Си Цзиньпин высказался за дальнейшее противодействие любым попыткам раскола страны.





