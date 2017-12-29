Уходящий год отличился аномальными климатическими явлениями: Гагик Суренян

Уходящий год отличился аномальными климатическими явлениями. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, с января по март 2017 года было аномально холодно, температура воздуха на всей территории Армении была ниже климатической нормы на 8-10 градусов.

«За этим последовала аномальная жара и засуха в летние месяцы, температура воздуха на Араратской долине достигла +42,6 градусов. Были многочисленные лесные пожары, дождей не было. Сейчас же последовал аномальный декабрь», - сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, температура воздуха и уровень осадков были в норме только в апреле, мае, октябре и ноябре. В декабре началось необычное потепление с 15-го числа.

«Особенно высокая температура воздуха наблюдалась 20-24-го декабря, в эти дни шел дождь даже на высоте свыше 2000 метров, это не соответствует нормам для декабря. В эти дни температура воздуха на всей территории Армении была выше климатической нормы на 10-1 градусов»,- сказал Суренян.

По его словам, еще одна аномалия была отмечена 23-го декабря, когда температура воздуха в регионе Мегри-Капан достигла +20… +23 градусов.