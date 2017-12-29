Теплый температурный фон не имеет связи с землетрясениями: Гагик Суренян

Январь в Армении будет теплым. По прогнозам метеорологов, среднемесячная температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

«Количество осадков будет выше нормы. В течение почти всего месяца ожидаются теплые дни»,- сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, люди беспокоятся по поводу того, что аномально теплая погода является предвестником землетрясения.

«Чтобы успокоить народ, еще раз говорю: по сей день нет научных обоснований тому, что температурный фон имеет связь с землетрясениями. Атмосферные явления не связаны с геологическими процессами. Мнение о том, что теплый температурный фон имеет связь с землетрясениями, идет от 7-го декабря 1988 года, когда была аномально теплая погода. У людей сохраняется страх по этому поводу»,- сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, погодная аномалия наблюдается не только на Кавказе, таковы погодные условия и на европейской части РФ, до Уральского хребта, и обратная картина наблюдается в Восточной Сибири, Северной Америке, в Канаде, где в некоторых районах температура воздуха упала до -45…-50 градусов. Можно сказать, что Северное полушарие разделилось на 2 части: в одной аномально тепло, в другой – холодно.