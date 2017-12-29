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В Испании скончалась единственная дочь диктатора Франсиско Франко


Единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) Мария дель Кармен Франко и Поло скончалась на 92-м году жизни в Мадриде. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу газета ABC.

По ее информации, несколько месяцев назад у женщины был обнаружен рак. Она ушла из жизни у себя дома в испанской столице в окружении членов семьи.

Дочь Франко родилась в 1926 году в Овьедо. После кончины диктатора в 1975 году король Испании Хуан Карлос I присвоил ей титул герцогини де Франко. В последние годы женщина жила в Мадриде. У нее было семеро детей.



 




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