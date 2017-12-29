В ближайшие дни теплый температурный фон в Армении сохранится, Новый год встретим без снега. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

«В данный момент на всей территории Армении, даже в горных областях, снежного покрова нет. Даже там, где высота над уровнем моря составляет больше 2400 метров – в Гукасяне, Ашоцке и пр.»,- сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, с 28-го декабря теплые воздушные массы вновь активировались, они идут с территорий Ирака и Сирии. Вчера температура воздуха вновь повысилась, дойдя в Капане до +20 градусов, в Иджеване и Баграташене – до +17…+18 градусов.

«Сегодня и завтра температура воздуха вновь повысится, в фолинах Сюника она дойдет до +23 градусов, в Тавуше – до +20 градусов, в Ереване и на Араратской долине – до +12…+14 градусов. До 31-го декабря осадков не ожидается, с 1-го января к Армении приблизится средиземноморский циклон, который принесет с собой осадки. 1-2-го января на всей территории Армении ожидаются осадки, в основном, в виде дождя»,- сказал начальник гидрометцентра МЧС Армении Гагик Суренян.

По его словам, поскольку ожидается облачность, ночью 1-го января температура воздуха резко повысится, на Араратской долине – до +4…+6 градусов в ночные часы, днем же температура воздуха сохранится в пределах +12…+14 градусов.

По положению на данный момент, до 10-го января похолодания не ожидается.