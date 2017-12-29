Бако Саакян подписал ряд законов
12:31, 29 Декабрь, 2017
Президент Бако Саакян подписал законы «О внесении дополнений и изменений в закон НКР «О налоге на добавленную стоимость», «О защитнике прав человека», «О возмещении ущерба, причиненного при защите Республики Арцах жизни и здоровью военнослужащих», «О внесении дополнений в закон НКР «О налогах», «О внесении дополнений и изменения в закон НКР «О социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей», «О внесении дополнения в закон НКР «О бюджетной системе Нагорно-Карабахской Республики», «О внесении изменения и дополнений в закон НКР «О государственных пенсиях», «О внесении дополнения в закон НКР «О подоходном налоге», «О внесении изменений и дополнений в закон НКР «О лотереях», «О внесении изменения в закон НКР «О фиксированных выплатах», «О внесении изменений в закон НКР «О налоговой службе», «О внесении изменений в закон НКР «Об организации и проведении проверок в Нагорно-Карабахской Республике», «О внесении изменений в закон НКР «О государственной пошлине». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.