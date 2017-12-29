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Журнал Vanity Fair извинился за совет Клинтон заняться вязанием


Американскому журналу Vanity Fair пришлось извиняться за шутливое видео, в котором авторы предлагали экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон заниматься в будущем году вязанием, а не политикой, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Многим пользователям подобный совет показался сексистским.

Журналисты и редакторы Vanity Fair предложили Клинтон всего шесть советов, чем бы политик могла заняться в 2018 году.

Среди советов журналистов -

  • сесть за написание второй части книги "Что произошло" и назвать ее "Что, черт возьми, произошло"
  • начать преподавать практику дыхания ноздрями
  • чаще гулять и фотографироваться в лесу

Но больше всего многих интернет-пользователей возмутил совет в следующем году заняться волонтерской работой, вязанием, актерской импровизацией, всем тем, что может отвлечь Хиллари от политики.

 

 




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