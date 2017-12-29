СМИ: при пожаре в Мумбаи погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, десятки получили ранения в результате пожара, разразившегося в одном из ресторанов торгового комплекса Kamala Mills в индийском Мумбаи, сообщает в пятницу телеканал NDTV.

Как сообщалось ранее, пожар начался в пабе London Taxi в ночь на 29 декабря, после чего пламя быстро распространилось по всем 12 этажам здания. На фотографиях, размещенных очевидцами в своих аккаунтах в соцсетях, видно, что верхняя часть здания выгорела полностью.

По данным полиции, подавляющее большинство погибших — девушки, которые в эту ночь отмечали день рождения в одном из ресторанов на крыше здания,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание.