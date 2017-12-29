Генсек НАТО рассчитывает на активизацию контактов с Россией
11:40, 29 Декабрь, 2017
НАТО надеется на более интенсивный диалог с Россией в 2018 году. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в интервью агентству DPA заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"Я исхожу из того, что у нас будет больше встреч и что мы будем чаще использовать коммуникационные каналы между военными," - сказал он.
Как отмечает агентство, Столтенберг утверждает, что все страны НАТО к этому готовы. Однако о конкретных планах он говорить отказался. При этом генсек организации добавил, что для альянса сдерживание России является таким же важным аспектом выстраивания отношений как и диалог.