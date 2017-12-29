Министр ИД Турции имел телефонный разговор с Рексом Тиллерсоном

После того, как Госдепартамент США принял решение полностью восстановить процесс предоставления виз гражданам Турции, министр ИД Турции Чавушоглу имел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство T24.com.tr.

По сведениям источника в МИД Турции, стороны обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, однако детали разговора не разглашаются.

Как дообщалось ранее, Госдепартамент США принял решение полностью восстановить процесс предоставления виз гражданам Турции. "Государственный департамент уверен, что положение в области безопасности улучшилось в достаточной степени, чтобы обеспечить полное возобновление визовых услуг в Турции", — говорится в заявлении.

"Граждане Турции, желающие посетить США, могут вновь обращаться за получением собеседования на получение визы. Однако ввиду ограниченности числа рассматриваемых заявок, срок рассмотрения обращений может затянуться", – говорится в сообщении.

8 октября посольство США в Анкаре объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Такое решение было принято после ареста американского дипломата Метина Топуза. Турецкий суд арестовал его по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Буквально на следующий день посольство Турции в США объявило о приостановкевыдачи неиммиграционных виз америкацам, зеркально ответив на аналогичный шаг Вашингтона.