Для выхода из создавшегося положения, в Турции есть необходимость в участии Абдуллы Гюля: Гаро Пайлан

Депутат армянского происхождения турецкого Меджлиса Гаро Пайлан заявил, что помощь и содействие бывшего президента Турции Абдуллы Гюля были бы крайне важны для вывода страны из создавшегося положения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

Во время интервью на однм из турецких телеканалов Гаро Пайлан заявил, что сейчас страна на грани катастрофы и нуждается в любом голосе. На вопрос журналиста о том, подразумевает ли Пайлан и бывшего президента Турции Абдулла Гюля, он ответил: «Конечно, он нужен. Мы сейчас на том этапе, когда каждый должен быть ответственным. Страна погружается во тьму. Бывший президент Турции Абдулла Гюль был в числе политических лидеров Турции. Необходимо, чтобы и он взял на себя ответственность».

Депутат армянского происхождения турецкого Меджлиса Гаро Пайлан заявил, что из того вихря, в котором находится Турция, либо они выйдут с потерями и жертвами, либо будет задействован сценарий, который позволит быстро привести все в норму.