Время в Ереване: 11:07:36,   29 Декабрь

Тело Шаинского вернут из США в Россию


Композитор Владимир Шаинский будет похоронен в России после 12 января 2018 года. К такой договоренности с вдовой умершего артиста пришли представители Минкульта России. Как передает Арменпресс, об этом передает ТАСС.

«Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января», — сообщил заместитель министра культуры Александр Журавский.

Он добавил, что министерство «поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной».

 




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации