Тело Шаинского вернут из США в Россию

Композитор Владимир Шаинский будет похоронен в России после 12 января 2018 года. К такой договоренности с вдовой умершего артиста пришли представители Минкульта России. Как передает Арменпресс, об этом передает ТАСС.

«Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января», — сообщил заместитель министра культуры Александр Журавский.

Он добавил, что министерство «поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной».