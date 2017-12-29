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СНБ выяснила личность оставившего во дворе Университета коробку с похожим на взрывное устройство содержимым


В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Службы национальной безопасности Армении, выяснилась личность человека, оставившего 24-го декабря во дворе Национального университета архитектуры и строительства Армении коробку с содержимым, похожим на взрывное устройство. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.

Как сказано в сообщении, подозреваемый признал совершенное им деяние, явился в полицию, и сообщил о мотивах своего поступка. 

В 10:15 утра 25-го декабря в полицию поступил сигнал о том, что под елкой во дворе Национального университета архитектуры и строительства обнаружена подозрительная коробка. По данным полиции, в коробке были найдены две бутылки из-под коньяка, наполненные жидкостью неизвестного происхождения, пластилин, маломощный аккумулятор, металлические провода и хлопушки, имитирующие взрывное устройство. 

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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