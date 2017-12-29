СНБ выяснила личность оставившего во дворе Университета коробку с похожим на взрывное устройство содержимым

В результате оперативно-розыскных мер, принятых сотрудниками Службы национальной безопасности Армении, выяснилась личность человека, оставившего 24-го декабря во дворе Национального университета архитектуры и строительства Армении коробку с содержимым, похожим на взрывное устройство. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.



Как сказано в сообщении, подозреваемый признал совершенное им деяние, явился в полицию, и сообщил о мотивах своего поступка.



В 10:15 утра 25-го декабря в полицию поступил сигнал о том, что под елкой во дворе Национального университета архитектуры и строительства обнаружена подозрительная коробка. По данным полиции, в коробке были найдены две бутылки из-под коньяка, наполненные жидкостью неизвестного происхождения, пластилин, маломощный аккумулятор, металлические провода и хлопушки, имитирующие взрывное устройство.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.