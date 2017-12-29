Тарон Маргарян присутствовал на открытии Центра юношеского творчества района Шенгавит

Мэр Еревана Тарон Маргарян присутствовал на торжественной церемонии открытия отремонтированного Центра юношеского творчества административного района Шенгавит. В центре со дня основания не был проведен капитальный ремонт, и сегодня для обучения и воспитания 800 детей обеспчены все необходимые условия. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Выразив благодарность мэру Еревана за программную политику, направленную на улучшение условий столичных культурных учреждений, дирeктoр центра подчеркнула, что программа была долгожданной как для персонала, так и для ребят посещающих школу и их родителей.Ознакомившись с проделанной работой, мэр Тарон Маргарян еще раз заверил, что все намеченные программы будут носить продолжительный характер во всех административных районах столицы, и выдвинутые жителями задачи постепенно получат свои решения.«В контексте пропорционального развития столицы мы поставили задачу обеспечить необходимые условия во всех административных районах. Нам еще многое предстоит сделать. Во всех сферах мы должны продолжить программную политику, чтобы как можно раньше обеспечить более комфортную среду для наших сограждан»,-подчеркнул Тарон Маргарян.