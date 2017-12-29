Трамп потребовал прекратить поставки китайской нефти в КНДР

Президент США Дональд Трамп потребовал от Китая прекратить поставки нефти Северной Корее в обход санкций СБ ООН, предупредив, что может ужесточить подход к торговле с КНР, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Нефть продолжает поступать Серной Корее, это не то, чего я добиваюсь!", - заявил он в интервью газете New York Times, комментируя недавние сообщения южнокорейских СМИ о том, что нефть перекачивается в море с китайских в северокорейские танкеры.

Президент продолжил: "Если они (китайцы - ИФ) не будут помогать нам с Северной Кореей, я сделаю то, что, как я всегда говорил, хочу сделать".

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что намерен значительно увеличить пошлины на экспортируемые Китаем в США товары.